Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret değerlendirmesi Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacak olan asgari ücretin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

ensonhaber.com Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücrette ara zam belli oldu... Buna göre asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacak... Yüzde 34 zamlanan asgari ücretin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir paylaşım yaparak değerlendirmelerde bulundu. "Uzlaşı kültürü içerisinde belirlendi" Erdoğan, şunları söyledi: Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.