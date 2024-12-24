Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

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2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu...

Milyonların günlerdir beklediği asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Buna göre 1 Ocak itibariyle geçerli olacak asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte 22 bin 104 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından asgari ücretin belirlenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.