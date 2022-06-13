Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayını vurgulayarak "Enflasyon farklarıyla milletimizin her kesimini rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 milyar doları bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık." dedi.

"Bu başarıyı daha ileri taşımak için üzerimize düşen sorumluluklar var." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için alternatiflerin gündeme alındığını aktardı.

"Temmuz ayında enflasyon farklarıyla milletimizin her kesimini rahatlatacağız"

Konuşmalarında temmuz ayı için asgari ücrete zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan ifadeleri şu şekilde;

"İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocakta ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı sinyali VİDEO



"2023 Mart ayı itibarıyla sorunlar geride kalacak"

2023 Şubat-Mart aylarından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu."