Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili yeniden çalışma yapılacağını ve kısa sürede müjdeli haberi duyuracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine, 4 saat sürdü.

Asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam müjdesi verdi.

"İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz"

"Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz.

"NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım"

Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Çalışma hafta sonuna kadar bitecek. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama VİDEO