Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4,5 milyon koronavirüs aşısının geleceğini söyleyerek şahsının da aşı yaptıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Çin'den gelecek olan Sinovac koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 4,5 milyon aşının geleceğini duyurdu.

Aşılama sürecinin başlamasıyla beraber kendisinin de aşı yaptıracağını söyleyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"TÜM ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE AŞI OLACAĞIZ"

"Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız. Aşı geldiğinde tüm arkadaşlarımız ile birlikte aşı olacağız. Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı açıklamıştım.





"VATANDAŞLARIMIZI DA BU HASSASİYETE DAVET EDİYORUM"

Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütaasısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar varsa hocalarımızdır, doktorlarımızdır. Değişik alanlarda hocalarımızın yaptıkları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa yol açmadan kimsenin de aslında virüsle savaşıyoruz aklına da virüs düşürmemeliyiz. Temennimiz inşallah bununla birlikte bu koronovirüs belasına karşı mücadelemizi en başarılı şekilde verelim. İlk etapta Çin var aynı zamanda Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması