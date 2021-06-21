Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı olun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında sırası gelen herkesin aşı olmasının hayati öneme sahip olduğunu belirterek "Manipülasyonlara inanmayın, bilim insanlarına kulak verdin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmanın önemine vurguda bulundu.

"EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama VİDEO

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"MANİPÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN, BİLİM İNSANLARINA KULAK VERİN"

"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."