Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşısızlara kısıtlama açıklaması: Kabine toplantısında ele alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı kendisine yöneltilen "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna, "Durumu Kabine toplantısında ele alacağız" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Son zamanlarda çıkan yangınlara ilişkin açıklama yapan Erdoğan, vaka sayısı ve aşı olmayanlara yönelik sorulara ise "Kabine toplantısında değerlendireceğiz." dedi.

AŞI OLMAYANLARIN DURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi;

"Değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Fakat çok değişik sesler yine çıktı. Biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız? Bu ne kadar böyle sürecek? Dünyanın değişik yerlerinde zaten bu hep böyle oldu. Şu anda biz de ilk Kabine toplantımızda bunları ele alacağız.

Yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız gerek Çin'den gerek BioNTech, tüm bunlarla beraber en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz bunu devam ettiriyoruz.

Erdoğan'dan aşısızlara kısıtlama açıklaması: Kabine toplantısında ele alacağız VİDEO

"İLK KABİNE TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Solunum cihazlarını bile üreten bir ülke haline geldik. Hastane noktasında zaten sıkıntımız yok. Bu çalışmaları yaptırmak suretiyle inşallah yapacağımız ilk Kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."