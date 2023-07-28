Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Aşure Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Aşure Günü ve Muharrem Ayı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"'Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: