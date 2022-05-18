Yeni millet bahçesine tepki gösterenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tepkilerin Atatürk hassasiyetiyle olmadığını belirtti.

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, şu ifadeler öne çıktı:

"Atatürk Havalimanı’nda inşa edeceğimiz millet bahçesine alçakça saldırmaya başladılar. Yalan rüzgarı sürekli estiriliyor.

Osmanlı döneminde kurulan Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı Yeşilköy Havalimanı'ydı. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin ihaneti gizlemek için en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur.

12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtına koparanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez.

Dertleri ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyeti olsaydı, kendilerine Mustafa Kemal'in itleri diyenlerden hesap sorarlardı. Bu hesabı soramayanların attıkları iftiralar ortada.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmaları, tam bir garabet örneğidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millet bahçesi tepkilerine: Dertleri Atatürk değil VİDEO

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