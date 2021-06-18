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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli füze Atmaca'nın test atışı görüntülerini paylaştı.
    • AA
    • 18.06.2021 - 21:25
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 21:58
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

    "TAM İSABETLE VURULDU"

    Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

    İŞTE O ANLAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca' paylaşımı VİDEO

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Atmaca paylaşımı #8

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