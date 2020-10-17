Erdoğan, Fatih sondaj gemisinden Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha rezerv bulunduğunu duyurarak AB'ye Doğu Akdeniz'de adil tutum çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki süren sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Fatih sondaj gemisine gitti.

Erdoğan burada yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunarak Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu.

Açıklamalarında Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin de değinen Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) adil tutum sergileme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'nde Doğu Akdeniz uyarısı VİDEO



"KİMSENİN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Erdoğan, "Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece kendi haklarımızın müdafaası içindeyiz. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak için diplomasinin tüm yolları ile birlikte gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız.

"ZORBALIĞA EYVALLAH ETMEYECEĞİZ"

Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, istikrarı eğemen kılmanın yolu Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarına saygılı olmaktan, tanımaktan, teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa ve komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz.

"AB'NİN SONUNUN GELDİĞİNİN İLANI.."

AB'nin bu konuda Yunanistan ve Rum Kesimi'nin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor. Ülkemize bugüne kadar savunduğu tüm değerleri hiçe sayma pahasına uyguladığı çifte standart sebebiyle AB'nin güvenilirliği zaten azalmıştı. Şayet, halihazırdaki tartışmalarda Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmazsa bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır. ifadelerini kullandı.