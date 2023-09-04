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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik mesajı Abone Olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik mesajı Finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3-2'lik skorla 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli sporcuları canıgönülden tebrik ettiğini söyledi.

ensonhaber.com Filenin Sultanları, çekişmeli geçen karşılaşmada galip gelerek Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından milli sporculara kutlama mesajları peş peşe geldi.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. "Filenin Sultanları hepimize büyük bir gurur yaşattı" Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Türk kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı Avrupa şampiyonluğunun mimarı olan Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın Kübalı voleybolcusu Melissa Teressa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şampiyonluk sözü vermişti. Türk vatandaşı olan Vargas, kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alırken verdiği sözü tuttu. Vargas, 41 sayıyla gecenin yıldızı oldu.

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