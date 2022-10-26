Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konseyi, Türkiye'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey üyesi bakanlara video konferans yolu ile mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey üyesi bakanları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Farklı toplumların spor vesilesiyle bir araya gelmesinin iş birliğini artırmasının beraberinde barış atmosferini de güçlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle devam etti;

"Sporun birleştirici yönüne ihtiyaç duyuyoruz"

"Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Spor Konseyi'ne mesaj VİDEO



"İş birliği geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum"

Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Konferans çerçevesinde yapılacak tartışmaların ve alınacak kararların bu süreçte bizlere yardımcı olacağına inanıyorum.

"Herkesi şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum"

Değerli fikirleriyle konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Avrupa Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetkilileri olmak üzere herkesi şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum."