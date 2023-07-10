Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine AB şartı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi için Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'nin AB üyeliği konusunda önünün açılmasını şart koştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geliyor...

11-12 Tammuz'da yapılacak NATO Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'den ayrıldı.

Erdoğan, uçağına binmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, burada PKK terör örgütüne verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç konusuna da değindi.

Avrupa ülkelerine bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 50 yıllık Avrupa Birliği (AB) serüvenini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliği için, Türkiye'nin AB üyeliğini işaret ederken şöyle onuştu:

"İsveç Başbakanı ile görüşeceğim"

"Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin üçlü mutabakat anlaşması imzalandı. Finlandiya buna uydu ve üye oldu. İsveç'in de altına imza attığı sözleşmeye uymasını bekliyoruz. Ben de bu akşam NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim.

Türkiye NATO misyonuna en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında yer alarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. İttifaka ciddi kuvvet sağlıyoruz.

"Türkiye'nin AB üyeliğinde önünü açın"

Türkiye'yi AB'nin kapısında 50 yılı aşkın süredir bekletenlere buradan sesleniyorum, Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım."

"Biden'a söyledim Vilnius'ta da söyleyeceğim"

Konuyu, dün ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı "Vilnius'ta da bu açıklamayı yapacağım. Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz, çat kapı ülkesi değiliz." dedi.