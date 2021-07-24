Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya’nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun” dedi.

Ayasofya Camii, tam 1 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı.

86 yıllık hasretin sona erdiği tarihi gün, duygusal anlar yaşattı.

O anlara şahitlik edenlerden biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“AYASOFYA’NIN DİRİLİŞİ BİR KEZ DAHA HAYIRLI OLSUN”

Sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya’nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı ViDEO