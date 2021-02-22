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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayda bebeğe ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayda bebeğe ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti.
- AA
- 22.02.2021 - 16:20
- Güncelleme : 22.02.2021 - 16:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Erdoğan, kongrenin ardından İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'i ziyaret etti.
ERDOĞAN AYDA BEBEK İLE YAKINDAN İLGİLENDİ
Ayda bebeğin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, aileyle de görüştü.
Minik Ayda'yla oldukça yakından ilgilenen Erdoğan çifti, programlarına devam etmek üzere hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayda bebeğe ziyaret- İZLE
NE OLMUŞTU?
İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir mucize gerçekleşmişti. Depremden tam 91 saat sonra Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, tüm ülkenin umudu olmuştu.