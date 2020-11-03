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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayda bebek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayda bebek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayda bebeğin kurtarılmasına ilişkin “91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun." dedi.