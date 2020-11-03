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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayda bebek paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayda bebeğin kurtarılmasına ilişkin “91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 12:23
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 13:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayda bebek paylaşımı

    İzmir'de umutların tükendiği anda Ayda Gezgin'in çığlığı yükseldi...

    3 yaşındaki mucize, önce "Ben Ayda, iyiyim" dedi, sonra kendisini kurtaran ekiplere elini uzattı.

    O anlar bugün tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

    Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Ayda, tedavi altına alındı. Ayda bebekten hastane odasından ilk kareyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştı.

    "GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL YAVRUM"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayda bebeğin kurtarılmasına ilişkin “Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...” mesajını paylaştı.

    91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayda bebek paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayda bebek paylaşımı #2

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