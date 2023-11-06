Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası’na ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının son gününde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek için Ayder Yaylası’na geldi.

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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de...

Erdoğan, ziyaretleri kapsamında dün, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de helikopterle Güneysu ilçesinden Ayder Yaylası’na geldi.

Erdoğan, yaylayı önce havadan gördü ve incelemelerine havadan başladı.

Vatandaşlarla yakından ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası'na inerek incelemelerini sürdürdü.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Burada, halkla birlikte çay da içen Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

Erdoğan, yayladaki incelemelerin ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)