Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

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Bugün 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü...

Ülkede kutlamalar devam ederken Türkiye'den de birçok kutlama mesajı paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kardeş ülke Azerbaycan'ın bu önemli gününü kutladı.

Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"En kalbî duygularımla tebrik ediyorum"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum.