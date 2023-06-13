Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti sonrası ilk mesaj: Allah birliğimizi daim etsin KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü temaslarını tamamladı. Erdoğan dönüş yolunda Azerbaycan ziyaretine yönelik birlik ve beraberlik mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Karşılama töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ayak basmasının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk mesajları verdi.

"Türkiye Yüzyılı' Türk dünyasının asrı' olacaktır"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte Azerbaycan’a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk.



Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin.



İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda “Türk dünyasının asrı” olacaktır.

"Her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir"

Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcıyoruz.



Türkiye ve Azerbaycan olarak Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz.



Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir.



Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak.

"El ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz"

İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz.



İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum.



Bu vesileyle bizlere “iki devlet tek millet” şiarını miras bırakan Azerbaycan’ın Umummillî Lideri Haydar Aliyev’i doğumunun 100’üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.



Muzaffer Âli Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 18.18'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.