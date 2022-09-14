Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır."

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