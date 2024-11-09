Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’ne ilişkin paylaşım

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Azerbaycan, bugün 9 Kasım kapsamında Devlet Bayrak Günü'nü kutluyor.

Bu özel gün kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kutlama mesajı yayınlarken daha sonrasında bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"AZERBAYCAN HALKINA SELAM VE MUHABBETLERİMİ İLETİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.



