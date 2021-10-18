Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü için kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanışının 30. yıl dönümünü kutladı.

Kardeş ülke Azerbaycan bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yakın ilişki içinde olduğu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

"KADERİ KADERİMİZ, KEDERİ KEDERİMİZ"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.