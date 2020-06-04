Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran iki isimle meşgul olunmamasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu da gündeme geldi.

Erdoğan'ın bu iki isim hakkındaki tavrı oldukça net oldu.

"ÖLÜ DOĞDULAR"

Babacan ve Davutoğlu ile meşgul olunmamasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ismin de yokluğa mahkum edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP’ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerini Abdülkadir Selvi köşesine taşıdı.