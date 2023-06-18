Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü için sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

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Her yıl 19 Haziran'da Babalar Günü kutlanıyor.

Babalarından uzak olanlar, hediye gönderirken, babaları vefat edenler ise mezarlıkları ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Twitter hesabı üzerinden Babalar Günü'ne özel bir mesaj paylaştı.

"Tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum." diye yazdı.

Paylaşımının devamında Erdoğan, "Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadesine yer verdi.