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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE temaslarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE temaslarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık" dedi.
- AA & Ensonhaber
- 15.02.2022 - 20:54
BAE'deki ziyaretin bugün tamamlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de yapılan görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyulduğunu söyledi.
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