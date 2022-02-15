Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE temaslarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık" dedi.

BAE'deki ziyaretin bugün tamamlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de yapılan görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyulduğunu söyledi.

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