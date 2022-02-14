Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BAE ziyareti öncesi açıklama

BAE'ye resmi ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında yaptığı açıklamada iki ülkenin diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) doğru yola çıktı.

Uçağa binmeden havaalanında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlatıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve BAE iş birliğinin önem taşıdığına dikkat çekti.

BAE ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın kendisini karşılayacağını söyleyen Erdoğan, "Abu Dabi Veliaht Prensi'nin davetiyle biraz sonra geniş bir heyetle Abu Dabi'ye hareket edeceğiz. Veliaht Prens'in kasım ayında Ankara'daki temaslarıyla birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında Dışişleri Bakanlığımız, ocak ayında Meclis Başkanımız Emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretle ilişkilerimizin hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz.

DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMİ

Kuruluşunun 50'nci yılını ilan eden BAE ile kardeşliğimizin yeni 50'nci yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Türkiye ve BAE'nin diyalog ve iş birliği önem taşıyor. Körfez'deki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını, kendimizden ayrı görmüyoruz.

"BAE, ÖNDE GELEN TİCARET ORTAKLARIMIZDAN"

Geçtiğimiz ay Abu Dabi'ye gerçekleşen saldırıları kınadık. Teröre karşı iş birliğinin önemini her fısatta söylüyoruz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele alacağız. Yaklaşık 5 buçuk milyar doları ihracat olmak üzere 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE, öne gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor.

"İKİ ÜLKE EKONOMİSİNİN YAPISI BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR"

Türk müteahhit firmaları, BAE'de değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla BAE, yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10. pazarı konumundadır. BAE de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayan yapısı, mevcut rakamların çok ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Zirayetin amacı bu potansiyeli, hızlıca harekete geçirmektedir.

"İLİŞKİLERİMİZDE İLERLEME SAĞLAYACAK ADIMLARIN ATILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Ortaklıklar tesis edilmesi, geleceğe dönük iş birliği imkanları bakımından öne çıkıyor. Taşımacılıktan, eğitime kadar çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımların atılmasını da hedefliyoruz. Dubai, salgın şartlarına rağmen EXPO'ya başarıyla ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat'ta sergi alanımızı ziyaret edeceğim. "

Soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

"Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü o pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Eşim, tedavisine devam ediyor ve hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİME KARŞI ATILAN ADIMLAR

Biz sadece BAE ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bölgedeki gelişmeler ki en önemlisi Rusya ve Ukrayna'dır şu anda. Bunları da masaya yatırıp görüşeceğiz. Bunun üzerinde de ısrarla duracağız."