Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında, parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair önemli mesajlarda bulunan Erdoğan, son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya da değindi.

Hatırlanacağı üzere Abdullah Öcalan için umut hakkı talep eden Bahçeli, teröristbaşından da Meclis'e gelip, terör örgütü PKK'nın resmen lağvedildiğini duyurmasını istemiş; bunun için DEM Parti'nin bir an önce İmralı'ya gidip, konu hakkında yüz yüze görüşmesi gerektiğini söylemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da MHP Lideri'nin bu çağrısına "Ortağız" diyerek tam destek mesajı geldi.

"BAHÇELİ İLE MUTABAKAT HALİNDEYİZ"

Bahçeli'nin cesur bir teklif ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Ülke ve millet hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz. Çağrısına ortağız.



Sayın Bahçeli cesur ve ezberleri bozan teklif ortaya koydu. Biz de Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi, bölgesel sonuçları ile tüm yönleri ile ele alıyoruz. Hiçbir detayı atlamadan devlet ciddiyeti ile büyük hassasiyet ile yürütüyoruz.

"KÜRTLERLE TÜRKLER ARASINDAKİ DUVARI YIKACAĞIZ"

Kumarbazlar gibi el artırıyorum diyerek değil titizlik ve soğukkanlılıkla yapıyoruz. Türkler ile Kürtler arasına örülen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz. Bu hedefimizde samimiyiz, kararlıyız. Küresel güçlerin paralı asker rolünden vazgeçmediği sürece nerede olursa olsun başlarını ezeceğiz. Türkiye partisi olmadıkları sürece mahşeri vicdanda ve hukuk önünde hesap verecekler. Bunu seçim meydanlarında da söyledik. Bu gizli saklı bir şey değil. eğer hukuk devleti ilkelerine uyarsanız iktidar partisi olarak sizinle uğraşmayız dedik. Terör örgütü mensuplarını belediyelere yerleştirince yargı tabii ki sizi sorguya çekecek. Terör örgütlerini arkasına alarak kimse siyasetçilik oynayamaz.

"DEM'DEN GELEN AÇIKLAMALAR UMUT VERİCİ"