Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Karaismailoğlu'na 'yeşil' talimatı

Antalya'daki Phaselis Tüneli'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adil Karaismailoğlu'na "Yeşili severim, tünel yolunu daha çok yeşillendirin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı törenle turizm cenneti Antalya'nın ulaşımını kolaylaştıracak Phaselis Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sırasında tünelin etrafını da gözlemleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslendi.

Erdoğan, "Yeşilleri biraz daha artırırsak çok daha güzel olacak" sözleriyle bölgede daha çok yeşil alan görmek istediğini söyledi.

"Yeşili severim bilirsin..."

Bakan Karaismailoğlu'ndan gelen yanıt üzerine sözlerini devam ettiren Erdoğan, "Yeşili severim biliyorsun, sen de Oflu olduğuna göre yeşili sevmen lazım. Antalya yeşil, ona göre" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşili severim