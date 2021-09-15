Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.

Paylaşımında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın kutlu gününü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalden kurtuluşta büyük rol oynayan aynı zamanda Türk savunma sanayinin de kurucusu olarak kabul edilen Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ve askerlerini rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

"AZERBAYCAN HALKINA SELAM VE SEVGİLERİMİ İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum."