Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesine ziyaret

İstanbul, Marmara Bölgesi ve Türkiye'yi birbirine bağlamaya devam ediyor..
Kuzey Marmara Otoyolu, Nakkaş-Başakşehir Kesimi ile İstanbul'daki trafik yükünü hafifletecek..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERİNDE İNCELEDİ
Şantiyede çalışmalara ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.
45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
45 kilometre uzunluğundaki proje ile İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sanayi bölgeleri, İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Olimpiyat Stadı’na ulaşımı hızlandıracağız.
Karbon emisyonunu yıllık 32 bin ton azaltarak doğaya nefes aldıracak,
Yakıt tüketiminde yıllık 500 milyon TL tasarruf ile ekonomimize katkı sunacağız.
Projemizi 2027’nin ilk çeyreğinde tamamlayarak hizmete açacağız.
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