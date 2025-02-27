Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesine ziyaret

AA & Ensonhaber

İstanbul, Marmara Bölgesi ve Türkiye'yi birbirine bağlamaya devam ediyor..

Kuzey Marmara Otoyolu, Nakkaş-Başakşehir Kesimi ile İstanbul'daki trafik yükünü hafifletecek..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERİNDE İNCELEDİ

Şantiyede çalışmalara ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

45 kilometre uzunluğundaki proje ile İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: