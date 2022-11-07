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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtü teklifiyle ilgili açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtü teklifiyle ilgili açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtü düzenlemesine ilişkin anayasa teklifiyle ilgili diğer partilerle uzlaşma olmadığı takdirde kendi tekliflerini Meclis'e sunacaklarını söyledi.
    • 07.11.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 20:56
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasal değişiklik için düğmeye bastı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin siyasi parti ziyaretlerini gerçekleştirdi.

    Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa çalışmalarına değindi.

    "Uzlaşma olmazsa kendi teklifimizi Meclis'e sunacağız"

    Başörtü düzenlemesine ilişkin anayasa teklifiyle ilgili konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren anayasa değişikliği teklifimizi arkadaşlarımız Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle görüştüler. Bu görüşmelerin kati neticesi alındıktan sonra, şayet uzlaşma sağanabilirse o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı partileri olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz.

    Prensip olarak temel hak ve özgürlükler ile ilgili konuların halk oylamasına gitmesini doğru bulmuyoruz. Temennimiz de Meclis'te bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir.

    Ancak milletimize sözümüz gereği, Meclis denkleminde başka bir mecburiyet ortaya çıkarsa onun gereğini yapmak da boynumuzun borcu"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtü teklifiyle ilgili açıklama VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan başörtü teklifiyle ilgili açıklama #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan başörtü teklifiyle ilgili açıklama #2


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