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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başrahip Anuşyan'ın kardeşine taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a taziyelerini iletti.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 18:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başrahip Anuşyan'ın kardeşine taziye telefonu

    Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini yürüten Tatul Anuşyan, 3 yıldır mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

    Başrahip Anuşyan'ın tedavisinde olumlu gelişmeler görülse de son haftalarda, durumu ağırlaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Anuşyan'ın, perşembe günü Kumkapı Patriklik Kilisesi'nde sabah ayinine müteakip cenaze töreni gerçekleşecek.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYEDE BULUNDU

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Başrahip Anuşyan ın kardeşine taziye telefonu #1

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