Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman dünyasına sesinizi çıkarın çağrısı Fransa'da dünya liderlerinin 25 kişinin ölümüne tepkisini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlara Müslüman dünyasının sesini yükseltmesi yönünde çağrı yaptı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenen saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tüm dünya liderlerinin Paris'te yürüyüş yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman dünyasının Gazze'de yaşananlara karşı yeterince ses çıkarmamasını sorguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar.



Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın… Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz.



Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?

"Filistin topraklarında başlayan çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşanan olaylar için konuşmasının devamında ise şöyle konuştu

Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetiklediği enflasyon 60-70 yılın zirvesine çıkarak sıkıntıları daha da artırdı. Bu zorluklar karşısında etkin mücadelenin yollarını ararken işgal edilmiş Filistin topraklarında başlayan çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı.



Bugün itibarıyla İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 34’üncü günü geride bıraktık. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73’ü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

"Batı, İsrail'in katliamını uzaktan seyrediyor"

Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Sürekli insan hak ve hürriyetinden bahseden batılı ülkeler ise İsrail’in tüm katliamlarını uzaktan seyrediyor.

"Ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler"

Bu ülkeler ve kuruluşlar bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına daha tahammül edemiyorlar.

"Gayretlerimizi artırmalıyız"

Daha şeffaf, daha adil bir uluslararası ekonomi ve finans sistemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Türkiye olarak mevcut konjonktürde uluslararası ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı insan odaklı girişimlerimizi sürdürüyoruz. 500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliri ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip. Bununla birlikte teşkilat üyelerinin birbirleri ile ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücüdür.



Bu rakamın bizlere yakışmadığına inanıyorum. Ticaret hacmimizi ilk etapta 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için gayretlerimizi artırmalıyız. Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan çevreye kadar işbirliği potansiyelimizi güçlendirmeliyiz. 2025 vizyon belgemizin de stratejik hedefleri arasında yer alan ve maalesef 20 yıldır hayata geçirilemeyen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nı artık yürürlüğe koymamız gerekiyor. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Yatırım Bankası EKOBANK'ın tüm üyelerin katılımıyla daha faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecektir.

"Turizm ve seyahat sektöründe de işbirliğimizi güçlendirmeliyiz"

Turizm ve seyahat sektöründe de işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Turizm bakanlarımızca ekim ayında düzenlenen toplantıda bu konular geniş şekilde ele alındı. Toplantıda Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 yılı Turizm Başkenti seçilmesine verdiğiniz destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sizleri de bu vesileyle medeniyetler kavşağı Erzurum'a davet ediyorum.

"Birlikten kuvvet doğar"

TANAP başta olmak üzere son yıllarda gerçekleştirdiğimiz ciddi enerji altyapı yatırımları sayesinde gerek ülkemizin gerek bölgemizin enerji arz güvenliğine önemli katkıda bulunuyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olarak birlikte atacağımız adımlarla bu alanda daha fazla rol alabiliriz. Unutmayın birlikten kuvvet doğar. Bu şiarla enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi daha temiz girişimler için müşterek yatırımlarımızı artırmamız bu manada faydalı olacaktır. Tüm üyelerimizi Türkiye'nin imzaladığı, Bakü'de kurulacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet ediyorum.

"Koridorun işlerliğini eşgüdüm içinde geliştirmeye devam etmeliyiz"

Çevre sorunlarının küresel bir tehdit haline gelmesi karşısında hepimizin üzerine düşeni yapması lazım. Ayrıca yine eşimin öncülüğünde 2017 yılında Sıfır Atık Girişimini başlattık. Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir girişim haline gelen söz konusu proje hakkında son olarak 1 Kasım tarihinde Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısını tertipledik. Bu girişimimize destek vermeye devam edeceğinize inanıyorum.



Hazar geçişli doğu-batı orta koridor girişiminin değeri mevcut gelişmeler karşısında daha fazla artmıştır. Hepimizin faydasına olan koridorun işlerliğini eşgüdüm içinde geliştirmeye devam etmeliyiz.

"Saflarımızı sıkıştırmalıyız"

Aynı anlayışla Karabağ'dan Afganistan'a kadar ortak coğrafyamızın yaşanan meydan okumalar karşısında da saflarımızı sıkıştırmalıyız. Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi bu süreci kolaylaştıracaktır. Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak ulaştırma hatlarının en yakın zamanda tesis edilmesi de stratejik önemi haizdir.

"Zor zamanlarında tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Afganistan'da sürdürülebilir istikrarın ve güvenliğin tesisi için de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak birlikte çaba sarf etmeliyiz. Türkiye olarak kısa süre önce Herat vilayetinde depremle sarsılan Afgan halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz. Salı günü yaklaşık 510 tonluk gıda, sağlık, giyim ve diğer yardım malzemesi taşıyan iyilik trenimiz Afganistan'a doğru yola çıktı. İnşallah bundan sonra da zor zamanlarında tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

"Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin"