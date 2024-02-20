Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburt'a atanan savcıya döner hatırlatması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bayburt'a atanan savcıya şehrin dönerini överek 'tartışılmazdır' demesi salonda tebessüme neden oldu.

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ensonhaber.com

Yargı ordusuna taze kan...

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni ile 148 hakim ve savcının yeri belli oldu.

Beştepe'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgisayar sisteminin gerçekleştirdiği kurada adı çıkan isimlerin birkaçını okuyarak tebrik etti.

Atamalar sırasında renkli görüntüler de yaşandı.

Bayburt'a atanan savcıya döner hatırlatması

Bayburt'a yapılan atamalar dikkatini çeken Erdoğan, okuduğu son ismin de Bayburt'a atandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gözleri salonda anons ettiği ve Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kemal Demirci'yi arayan Cumhurbaşkanı, yeni savcıya bir hatırlatmada bulundu.

"Tartışılmazdır"

Bayburt'un dönerinin lezzetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemal neredesin? Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır." dedi.

Erdoğan'ın bu çıkışı ile salondakiler de tebessüm etti.

Tören, atanan isimlerin anons edilmesiyle sürdü.