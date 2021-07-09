Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ilişkin, "Tatil süreci sanki 10 ile 9 gibi bu arada dolaşıyor. Bunu en azından millete seslenişte duyuracağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile buluşmak üzere, Diyarbakır'a geldi.

Cumhurbaşkanı, Diyarbakır Anneleri ile görüşmeden önce cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, gelen soru üzerine bayram tatiline değindi.

"MİLLETE SESLENİŞTE AÇIKLAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiliyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması VİDEO





"UĞUR BEY VE EŞİ MİSAFİRİMİZ OLACAK"

Aşılamada 58 milyonun geride bırakıldığını belirten Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada. Şimdi aşılamada da biliyorsunuz kademe sistemi ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. Biontech'ten gelen bir miktar aşı var.

Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor. Bütün bunlarla beraber en yakın zamanda Uğur bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar. Biontech'te çok daha seri adım atacağız." dedi.