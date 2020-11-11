Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinden affını isteyen Berat Albayrak için "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Türkiye'de ekonominin sıkıntılı dönemlerinde Berat Albayrak'ın büyük hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarından dolayı teşekkürlerini ileterek "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Bu süreç içinde özellikle de 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisinin ekonomik sıkıntılar döneminde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı.

"SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AFFINI İSTEDİ"

Kendisi sağlık sorunları sebebiyle affını istedi, biz de Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür konuşması İZLE