Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'ni kutladığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"

"Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun"

DUHAN SURESİ'NİN 4'ÜNCÜ AYETİNE DE YER VERİLDİ

Erdoğan paylaşımında ayrıca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görselinin yer aldığı fotoğrafta, Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" şeklindeki 4'üncü ayetine de yer verdi.