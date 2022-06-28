Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Biden'ın bu akşam veya yarın görüşme yapma teklifine "Olabilir dedik" sözleriyle olumlu yanıt verdiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor.

Zirvenin en önemli konuları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Finlandiya ile İsveç'in üyelikleri olacak.

Bu iki ülkenin teröre destekleri nedeniyle Türkiye tarafından üyelikleri bloke edilmesinden dolayı zirvenin önemi bir kat daha artıyor.

Birçok ikili görüşme yapılacak

Zirvede Türkiye'nin bu konuda ikna edilmesi için birçok lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

O liderlerden birinin de ABD Başkanı Joe Biden olması bekleniyor.

Dün ABD makamlarından yapılan açıklamada, ikili bir görüşme yapılabileceği vurgulanmıştı.

"Biden görüşelim dedi, olabilir dedik"

Erdoğan, Madrid'e hareketinden önce havaalanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, Joe Biden ile ikili görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin de bir değerlendirme yaptı.

Erdoğan, "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik." dedi.

Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin bir açıkalam yapıldı.

Yapılan açıklamada Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması VİDEO