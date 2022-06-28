Petrol
113.03
1.85%
Euro
17.6262
0.57%
Dolar
16.6492
0.75%
Altın
975.72
0.71%
Borsa
2549
0.79%
Bitcoin
351.279
-2.21%
BTXN Coin
7.20
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Biden'ın bu akşam veya yarın görüşme yapma teklifine "Olabilir dedik" sözleriyle olumlu yanıt verdiğini söyledi
    • 28.06.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor.

    Zirvenin en önemli konuları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Finlandiya ile İsveç'in üyelikleri olacak.

    Bu iki ülkenin teröre destekleri nedeniyle Türkiye tarafından üyelikleri bloke edilmesinden dolayı zirvenin önemi bir kat daha artıyor.

    Birçok ikili görüşme yapılacak

    Zirvede Türkiye'nin bu konuda ikna edilmesi için birçok lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

    O liderlerden birinin de ABD Başkanı Joe Biden olması bekleniyor.

    Dün ABD makamlarından yapılan açıklamada, ikili bir görüşme yapılabileceği vurgulanmıştı.

    "Biden görüşelim dedi, olabilir dedik"

    Erdoğan, Madrid'e hareketinden önce havaalanında açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı, Joe Biden ile ikili görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin de bir değerlendirme yaptı.

    Erdoğan, "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik." dedi.

    Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular

    Daha sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin bir açıkalam yapıldı.

    Yapılan açıklamada Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Biden ile görüşme açıklaması #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
    İç Haber

    İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

    Cüney Arkın'ın vasiyeti herkesi şaşırttı! 'Beni oraya gömün'
    Medya

    Cüney Arkın'ın vasiyeti herkesi şaşırttı! 'Beni oraya gömün'

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir