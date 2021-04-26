Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a: Gelin tüm arşivleri açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Soykırım' söylemine cevap vererek, "Gelin tüm arşivleri açalım, hodri meydan diyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan Ermeni olaylarıyla ilgili 'Soykırım' ifadesine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli ifadeler kullandı.

"GELİN TÜM ARŞİVLERİ AÇALIM"

Erdoğan, ABD ve tüm Avrupa'ya 1915'te yaşanan olaylarla ilgili seslenerek, "Gelin tüm arşivleri açalım" çağrısını bir kez daha yineledi.

"AMERİKA'NIN VE AVRUPA'NIN ARŞİVİNDE NE KADAR BELGE VAR?"

Belgelere dayanarak konuştuğunu da söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Acaba Amerika'nın arşivinde ne kadar belge var? Avrupa'da ne kadar belge var? Açabiliyor mu? Biz hodri meydan diyoruz. Ama bu çağrılara cevap veremediler." ifadelerini kullandı.

"HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"I. Dünya Savaşı öncesi Ermeni nüfusu 1 milyon 300 bindir. Şu anda 1 milyonun üzerinde arşivlerimizde belge var. Ben belgelere dayanarak konuşuyorum, sayın Biden gibi konuşmuyorum. Acaba Amerika'nın arşivinde ne kadar belge var? Avrupa'da ne kadar belge var? Açabiliyor mu? Biz hodri meydan diyoruz. Ama bu çağrılara cevap veremediler."