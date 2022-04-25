Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendiren Joe Biden'ın tarihi iyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün 24 Nisan 1915 olaylarının 107'nci yılına ilişkin açıklamasını yayınlamış ve 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın 'soykırım' ifadesine sert tepki gösterdi.

Erdoğan'dan Biden'a sert tepki

"Sayın Biden önce Ermenilerle olan tarihi iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki VİDEO

"Siyasi çekişmelere meze yapılmasına asla rıza göstermeyeceğiz"

"Ülkesinin hiçbir meselesinin çözümü konusunda projesi olmayanların çıkardığı gürültü karın gürültüsünden ibarettir. Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptığı katliamların hatıraları hala canlıdır.

Ermeni propagandası saçma sapan rakamlar ifade etse de Anadolu'da hayatını kaybeden Ermenilerden katbekat fazlası Müslüman'ın öldürüldüğü ortadadır. Elbette tek bir insanın bile öldürülmesi trajedidir. Çeşitli ülkelerin yönetimleri tarafından güya tanınan Ermeni iddialarının bizim nezdimizde bir önemi yoktur.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamasını da böyle görüyor, üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz. Tarihçilerin yapması gereken tartışmaların ülke içinde ve dışında siyasi çekişmelere meze yapılmasına asla rıza göstermeyeceğiz."