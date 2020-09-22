Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl video konferans yöntemiyle toplanan BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na seslendi.

"Doğu Akdeniz'de kazanan hepsini alır anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"ÜLKEMİZİ DIŞLAMA AMAÇLI ADIMLARIN BAŞARI ŞANSI YOKTUR"

"Doğu Akdeniz'de ne de başka bir bölgede kimsenin hakkında çıkarlarında gözümüz bulunmuyor. Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Rum kesiminin 2003'ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki her türlü olumsuz gelişmenin yükünü tek başına omuzlamak durumunda bırakılan ülkedir. Anlaşmazlıkların hakkaniyetle çözümü öncelikli tercihimiz. Aksi yöndeki hiçbir dayatmaya, saldırıya, tacize asla müsaade göstermeyeceğiz. Diyalog ve iş birliğini tesis etmeye yönelik çağrımızı iletmek istiyorum.

"BÖLGESEL KONFERANS TEKLİF EDİYORUZ"

Bölge ülkelerinin haklarının göz önünde bulundurulduğu, Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Ada'daki tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı biçimde teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz. Çözümün önündeki yegane engel, Rum tarafının uzlaşmaz, hak tanımaz, şımarık yaklaşımıdır.

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini kendi yurtlarında azınlık yapmayı, hatta tümüyle adadan tasfiye etmeyi amaçlıyor. Garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkını haklı davasında hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Kıbrıs meselesinde çözüm, ancak Kıbrıs Türk halkının Ada'nın ortak sahibi olduğu gerçeğinin kabul edilmesiyle mümkündür. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Ada'daki tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı biçimde teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz."

Erdoğan: Doğu Akdeniz'de tacize ve saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğiz