Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür' tespitini tekrarlayarak dünyaya en çok zarar verenlerin iklim krizi konusunda en çok katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada birçok küresel meseleyi gündeme getirerek çözüm önerilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine de değindi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Daha önce uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" tespitini iklim krizi konusunda özellikle hatırlatan Erdoğan, doğal kaynakları vahşice tüketenlerin, krizle mücadele kapsamında daha fazla katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

"SORUMLULUĞU OLAN ÜLKELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan, "Yüz yılın ortasına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmaktadır. Gidişat tedbir alınmadığı takdirde bunun mümkün olmadığına işaret ediyor.

Tarihi sorumluluğu olan ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır. Koronavirüs salgının önüne geliştirilen aşılarla geçmek belki mümkün değil ama iklim değişikliği için böyle bir laboratuvar çözümü sorun değildir. Dünya beşten büyüktür' tespitini iklim değişikliği konusunda da tekrarlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda iklim krizi çıkışı VİDEO



"DOĞAL KAYNAKLARI SÖMÜRENLER EN BÜYÜK KATKIYI VERMELİ"

Yeryüzüne kim en çok zarar verdiyse, doğal kaynaklarını kim vahşice sömürdüyse en büyük katkıyı onlar yapmalıdır.Kimsenin 'Ben güçlüyüm faturayı ödemem' deme hakkı yoktur.

Avrupa, Asya, Amerika, Afrika zengin fakir dinlemeden iklim değişikliği herkese aynı muameleyi yapıyor. Burada bize düşen hakkaniyete dayalı yük paylaşımı ile yerimizi almaktır." ifadelerini kullandı.