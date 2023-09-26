Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bob Menendez açıklaması: F-16 sürecini hızlandırma fırsatımız olabilir Türkiye karşıtlığı ve Yunanistan destekçisi olarak tanınan rüşvetçi ABD'li senatör Bob Menendez'in görevinden ayrılmasını avantaj olarak belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-16 konusunda, "ABD'den net bir yanıt bekliyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş ülke Azerbaycan'a giderek mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Buradaki görüşmelerin ardından bugün ise yurda dönüş yaptı.

Yurda dönüşte basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biri de ABD ile F-16 görüşmeleri oldu.

Erdoğan, konuya ilişkin ABD’den net bir yanıt beklediklerini ifade etti.

Türkiye’ye F-16 satışına engel olan isimlerin başında gelen ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez’ın görevinden ayrılmasının bu sürece olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

Menendez sorusu

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu soru yöneltildi:

"ABD'den ülkemize F-16 satışı ve modernizasyonunun önündeki en büyük engellerden biri ABD’li Senatör Bob Menendez, hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesinden sonra geçici olarak görevini bırakmak zorunda kaldı. Beyaz Saray'dan gerek F-16 satışının Senato’ya sunulması, gerekse modernizasyonun onaylanmasıyla ilgili bir hareket bekliyor musunuz?"

"F-16 sürecini belki hızlandırma fırsatımız da olabilir"

Erdoğan'ın yanıtı ise şöyle oldu:

Bizim, F-16’larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD’li senatör Bob Menendez’in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor.

" F-16 meselesi sadece Menendez’e bağlı bir konu değil"

Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez’e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek.

"Temennimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan almak"