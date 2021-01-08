Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemleri yorumu: İşin içinde teröristler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren Canan Kaftancıoğlu'nun DHKP-C militanı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'de süren eylemler hakkında ne diyeceği merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylemlere teröristlerin destek verdiğine dikkat çekti.

BU İŞİN İÇİNDE TERÖRİSTLER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var.

Erdoğan'dan Boğaziçi eylemleri yorumu: İşin içinde teröristler var VİDEO

CHP İL BAŞKANI ORADA, KENDİSİ DHKP-C MİLİTANIDIR

Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. BUnlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır... Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır.





BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM

ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum."