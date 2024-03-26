Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan broşür dağıtırken darbedilen seçmene telefon Broşür dağıtırken darbedilen AK Partili vatandaşı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek kendi doktorunu göndereceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere doğru sahada sık sık tansiyon yükseliyor.

Seçim çalışmaları kapsamında seçmenler sık sık hedef oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan Şahin ve beraberindeki T.S. ve E.T., cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı.

72 yaşındaki adama saldırdılar

Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan Şahin'i darbetti. Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı.

1 kişi tutuklandı

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakılırken şüpheli K.S. ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Ardından olayı öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaşlı adama geçmiş olsun telefonu geldi.

Görüşmeler ise adamın yakını tarafından kaydedildi.

"Doktorumu sana göndereyim"

O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu an bir şey var mı? Şifa noktasında sancılar devam ediyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsinler." ifadelerini kullandı.

"Allah senden razı olsun"

Şahin ise "Çok vurdular. Yatıyorum evde. Cumhurbaşkanım sen ne desen o olur. Allah senden razı olsun aradığın için teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi.