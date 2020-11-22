Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez." dedi.

Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu sözler üzerine Arınç'a AK Parti ve MHP'den tepkiler yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ne diyeceği merak ediliyordu.

Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bülent Arınç'ın açıklamalarına değinen Erdoğan, oldukça sert konuştu ve fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını gördüğünü söyledi.

"İSTİKAMETİMİZDE EN KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez.

Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın açıklamalarına tepki ViDEO



FİTNE VE FESAT GİRİŞİMLERİNİ REDDEDİYORUZ

CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz. Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul’a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız."

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş açıklaması HABER İÇİN TIKLAYIN

