Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Burak Elmas'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞARI DİLEDİ

Erdoğan, görüşmede, Burak Elmas’ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

ELMAS'TAN TEŞEKKÜR

Burak Elmas da sosyal medya hesabından Erdoğan'a teşekkür etti.

Elmas "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kutlama ve iyi dilekleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



