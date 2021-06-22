Euro
10.3346
0%
Dolar
8.6499
-1.37%
Altın
494.61
-1.63%
Borsa
1.41
0.81%
Bitcoin
284.754
-0.49%
EXEN Coin
28.50
-2.46%
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Burak Elmas'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti
    • AA
    • 22.06.2021 - 23:49
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 00:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Burak Elmas'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BAŞARI DİLEDİ

    Erdoğan, görüşmede, Burak Elmas’ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

    ELMAS'TAN TEŞEKKÜR

    Burak Elmas da sosyal medya hesabından Erdoğan'a teşekkür etti.

    Elmas "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kutlama ve iyi dilekleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Burak Elmas a tebrik #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Burak Elmas a tebrik #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir