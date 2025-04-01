Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Burhan Abiş için taziye mesajı

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

79 yaşında hayatını kaybeden Abiş, AK Parti'nin kurucu isimlerinden biriydi.

"AİLESİNE SABIR TEMENNİ EDİYORUM"

Evli, 4 çocuk babası Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun.