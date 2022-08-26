Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımda Atatürk ve milli mücadele şehitlerini andı.

Bugün milli mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıl dönümü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu güne özel bir paylaşım yaparak Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele şehitlerini andı.

"Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını yad ediyorum"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." dedi.