Petrol
99.82
0.48%
Euro
18.1367
0.01%
Dolar
18.1732
0.05%
Altın
1.014
-1.28%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
382.646
-2.61%
BTXN Coin
4.83
0.83%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımda Atatürk ve milli mücadele şehitlerini andı.
    • 26.08.2022 - 19:39
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 19:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

    Bugün milli mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıl dönümü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu güne özel bir paylaşım yaparak Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele şehitlerini andı.

    "Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını yad ediyorum"

    Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Büyük Taarruz paylaşımı #1


    İlginizi Çekebilir

    Sarıyer'de denize giren baba boğuldu, oğlu aranıyor
    3. Sayfa

    Sarıyer'de denize giren baba boğuldu, oğlu aranıyor

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Fed: Parasal sıkılaşmaya bağlı sıkıntılar olacak
    Ekonomi

    Fed: Parasal sıkılaşmaya bağlı sıkıntılar olacak

    Görüş Bildir